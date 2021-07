Japanse regering verlengt noodtoestand in Tokio, voortaan ook in 4 andere regio's van kracht

De noodtoestand houdt in Japan onder meer in dat restaurants en cafés maar een beperkte tijd mogen openen en dat het er in theorie verboden is om alcohol te verkopen. Maar in de praktijk worden die regels niet goed nageleefd. De Japanse premier Yoshihide Suga kondigde aan dat er daarom strengere controles zullen komen.

In nog 5 andere regio's worden minder strenge regels ingevoerd, onder meer in Kyoto.

De regering besliste om de noodtoestand te verlengen en uit te breiden omdat het aantal nieuwe besmettingen in Japan fors blijft toenemen. In Tokio is het aantal nieuwe besmettingen in een week tijd verdubbeld. De Japanse hoofdstad noteerde gisteren ook een nieuw record (3.865 nieuwe besmettingen per dag), terwijl het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen op nationaal niveau voor het eerst boven de 10.000 is gestegen.



Ook in Japan is de boosdoener de deltavariant (de variant die het eerst in India werd vastgesteld). In Tokio is die variant verantwoordelijk voor meer dan de helft van de besmettingen.