Krakers van Gentse Caermersklooster blijven protesteren, ondanks verbod: "Willen een politieke discussie starten"

De groep krakers, die zichzelf de "Pandemisten" noemen en die het Gentse Caermersklooster bezetten, houdt zich niet aan de voorwaarden van Woningent. De sociale huisvestingsmaatschappij had aan de actievoerders gezegd dat ze mochten protesteren in het klooster, maar dat ze het pand na 22u moeten verlaten, maar ze houden het been stijf en blijven er toch tot na dat uur. "Op die manier willen we aandacht trekken voor een groter probleem", zegt actievoerder Wim Christiaens.