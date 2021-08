KRC Genk en H.Essers blazen Limburgse economie nieuw leven in: 500 jobs in de aanbieding

De spelers van KRC Genk zullen een belangrijke rol spelen in de campagne. Zo zullen Mark McKenzie, Maarten Vandevoordt en Mike Trésor verschillende jobs uitproberen bij het transportbedrijf. Daarmee wil H.Essers in de ruime KRC-community profielen bereiken en hen doen solliciteren voor een job. En daar is een leuk extraatje aan verbonden. Want wie een een contract ondertekent, krijgt niet alleen een fijne job, maar ook een business seat tijdens een wedstrijd inclusief diner, samen met de persoon die hem of haar 'scoutte'.