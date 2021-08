Kwakkelzomer bezorgt politie aan de kust niet minder maar juist meer werk

Er moet extra hulp komen voor de lokale politie aan de kust tijdens de zomermaanden. Want door de vele toeristen kunnen de agenten het werk moeilijk aan. Dat zegt commissaris Nico Paelinck, de korpschef van de zone Westkust. Hij is tegelijk ook de spreekbuis voor de lokale politie in heel België.

Deze zomer krijgen de politiekorpsen aan de kust zo'n 35 man extra personeel, mensen van de federale politie. "Maar dat is veel te weinig", zegt Paelinck. "Tijdens de zomermaanden is er tot 4 keer zo veel volk aan de kust, wat uiteraard veel meer werk meebrengt. Zelfs tijdens een kwakkelzomer zoals deze. Er zijn hier in juli, ondanks het minder mooie weer, toch veel toeristen. Maar ze gaan niet allemaal naar het strand, zoals dat wel het geval is bij mooi weer. Als ze allemaal op het strand zitten, hebben we weinig of geen overlast. Maar nu zitten ze zowat overal. Met alle gevolgen van dien: aanrijdingen, winkeldiefstallen en opstootjes hier en daar. Dat bezorgt ons nog meer werk dan bij mooi weer."