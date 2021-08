Limburgse musea tevreden over bezoekers ondanks of dankzij natte julimaand

Maar de hogere bezoekersaantallen zouden ook een banalere verklaring kunnen hebben: het weer. “Dat speelt zeker mee, maar uit ervaring weten we, het is een dunne lijn. Bij wat minder goed weer trekken we in de musea meer volk. Een beetje grijs, kans op een buitje, dan zoeken mensen vaker naar een binnenactiviteit. Maar als het echt slecht weer is, zoals in de eerste helft van juli, dan komt er niemand buiten, en is het ook erg stil in onze zalen,” zegt De Clippel.

In Hasselt heb je ook nog het Stadsmus en het Jenevermuseum. Ook daar blikken ze tevreden terug. In het jenevermuseum is er op dit moment ‘pinball mania’ een tentoonstelling over de geschiedenis van flipperkasten. Je kan er zelf op spelen en dat tot grote tevredenheid van de bezoekers. Ook het zoekspel 'De jenevermoord' dat onlangs gelanceerd is valt erg in de smaak.