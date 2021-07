Man overleden na arrestatie in Schaarbeek, onderzoek geopend

Volgens het parket werd in de nacht van woensdag op donderdag een politiepatrouille uitgestuurd nadat in de Brabantstraat in Schaarbeek een naakte man was opgemerkt die een voertuig aan het beschadigen was. Na aankomst van de politie zou de man onwel geworden zijn, waarna hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar overleed hij gisteren in de late namiddag.