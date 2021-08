Man sticht brand in eigen woning en belt daarna de politie om zichzelf aan te geven

Buurvrouw Joyce Van der Perre, merkte als één van de eersten de vlammen op. Met dank aan haar hond. "Mijn hond deed nogal vreemd, maar wat er aan de hand was wist ik niet", getuigt ze. "Misschien voelde hij aan dat er enkele huizen verder iets niet klopte?" In pyjama besloot ze om de hond even buiten te laten. "En toen zag ik dat de bovenverdieping van dat huis in brand stond."

Ook de stiefvader van Joyce, Fabrice Mahaux, woont vlakbij de getroffen woning. Ook hij had in de mot dat er iets gaande was. "Ik hoorde honden blaffen en vervolgens onophoudelijk gepiep van de rookmelder. Ik besliste om toch maar eens mijn hoofd door het raam te steken. Toen zag ik mijn stiefdochter lopen op straat. Ze riep dat er brand woedde in het huis aan de overkant", vertelt hij. (lees verder onder de foto)