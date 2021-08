Medewerkers AZ Zeno lopen vanaf nu met voornaam rond de nek in ziekenhuisgangen

In een ziekenhuis loop je heel vaak dokters, verpleegkundigen of andere medewerkers van bijvoorbeeld de technische dienst tegen het lijf. Vaak weet je als bezoeker of patiënt niet echt wie die persoon is of hoe die heet. Daarom lopen medewerkers van het AZ Zeno in Blankenberge en Knokke-Heist nu rond met de voornaam opgespeld.

Julie Dewaele van AZ Zeno: "We willen dat de mensen zich zo snel mogelijk thuis voelen. Daarom dragen onze collega's een lanyard, dat is een touwtje rond de hals, met daarop hun voornaam in het groot. Het feit dat de patiënt onmiddellijk ziet wie bij hem of haar is, zorgt er voor dat het eerste contact vlot en persoonlijk verloopt. Bedoeling van het project is om de drempel tot een gesprek zo laag mogelijk te houden."