Middeleeuwse schandpaal in Lennik voorgesteld tijdens wagenspel: "Het wordt op een prachtige kar opgevoerd"

Om de schandpaal in te huldigen, speelt De Libertijnse Lennikse Komediantengilde op 22 augustus een echt middeleeuws wagenspel: ‘Het Schandpaalschandaal’. Wagenspelen waren vanaf de vroege middeleeuwen tot in de zeventiende eeuw vooral in Vlaanderen en Brabant zeer populair. Het waren meestal rondtrekkende acteurs en muzikanten die korte stukken opvoerden, vaak satirisch. Ook dit wagenspel zal slechts een half uur duren.

“Het wordt op een prachtige kar opgevoerd”, zegt Walter. “De toneelspelers zijn heel enthousiast, want door corona kunnen ze al een tijd niet meer spelen.” Reserveren is verplicht en kan via mail.