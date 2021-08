Mysteries ontrafeld: maakt de Sint-Lutgardisstoel in Borgloon vrouwen zwanger?

Maar kan de koorstoel in Borgloon wel degeiljk het verschil maken? Luisteraar Jantine wilde al sinds 2016 een kindje, ze raakte maar niet zwanger. Vorig jaar rond Kerstmis hield ze na een overnachting een stopje in de kerk, toen was het prijs. Vandaag is ze 34 weken zwanger, in september verwachten Jantine en Wouter een dochtertje. Met een bolle buik bezocht Jantine de stoel opnieuw: "Het voelt speciaal om terug te keren. Toen ik hier voor het eerst kwam, mocht niemand op de stoel zitten. Ik herinner me dat een alarm afging toen ik voor het eerst ging zitten." Maar wie vandaag op de stoel wil zitten, krijgt er ook een begeleiding bij. "Ik had me dan wellicht meer op mijn gemak gevoeld", lacht ze. Of ze erin gelooft dat de stoel haar geholpen heeft? "Ik geloof ergens wel dat het effect heeft gehad. Voor ons is het in ieder geval gelukt."