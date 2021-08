Mysteries ontrafeld: stroomt er nog Vikingbloed door de aders van Hoogstratenaren?

Al staan er volgens Muësen nog wel enkele opgravingen gepland in de buurt van het kasteel, zodra het gerestaureerd wordt. “Al zou het me verbazen dat er dan iets gevonden wordt”, vertelt Muësen. “In de tijd van de Vikingen was dit gebied één groot bos met hier en daar enkele moerassen. Er waren geen mensen of nederzettingen te bespeuren. Als Vikingen ergens naartoe kwamen, was het om te plunderen of om handel te drijven, maar hier in de buurt van Hoogstraten en omgeving waren geen dorpen of steden. Er was geen rijkdom. Wat konden ze hier dan komen halen?”