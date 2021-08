Mysteries ontrafeld: waarom staat er een lam op de kerk van Wingene? 

Niets daarover terug te vinden in officiële papieren, dan komen we al snel uit bij geruchten en speculaties. Een daarvan is het idee dat in die tijd, de jaren 30, een lam een symbool was voor gestorven kinderen. Hun graf werd er dan bijvoorbeeld mee versierd. Dorpelingen gaan er dan van uit dat de architect of de aannemer van de Sint-Jan kerk een kind was verloren.



Luisteraar Raymond Six uit Nieuwkerke suggereerde een andere piste. Hij is in zijn gemeente de voorzitter van de kerkfabriek en dus erg geïnteresseerd in de geschiedenis van die kerk. “Een van onze priesters, Achil Six, geen familie van mij, bouwde de kerk van Nieuwkerke weer op na de oorlog. Daar zijn enkele grote historische tekeningen aangebracht over de geschiedenis van Nieuwkerke. Onder andere een verwijzing naar de stichters van de parochie Nieuwkerke in 1080, de monniken van de abdij Sint-Jan-ten-Berge van Terwaan. Daar staat een lam met banier, een vlaggetje”, vertelt Six bevlogen.



Nadat de kerk weer opgebouwd was in 1923 verliet pastoor Achil Six Nieuwkerke en werd hij priester in Wingene. Hij bleef er tot 1945. Raymond Six is ervan overtuigd dat priester Achil een enorme liefhebber was van Johannes de doper en de symboliek van het lam. “Hij heeft volgens mij die verering van Sint-Jan de rest van zijn leven meegedragen. Want na zijn pensioen kwam hij ook al terecht in de parochie van Sint-Jan in Poperinge. Hij was ook een heel vindingrijk en daadkrachtig man, het zou dus echt wel kunnen dat hij invloed had bij die beslissing”, besluit hij.