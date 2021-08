Op de valreep zaakjes doen tijdens hoopgevende koopjesperiode

De Mode-Unie bevroeg haar leden over de zomerkoopjes. De verkoopcijfers mogen dan nog steeds lager liggen dan de laatste koopjesperiode in de zomer voor corona, toch zijn de handelaars eerder tevreden, zegt Chiel Sterckx: “Het is nog wat minder maar de ondernemers en de consumenten zien licht aan het einde van de tunnel. Dat is bemoedigend voor het najaar.”

Karine Valy van La Bottega in Hasselt merkt het ook in de winkel: “Er zijn heel veel binnenlandse toeristen, er was de hele maand juli veel volk in het centrum van Hasselt en je merkt dat mensen duidelijk terug op zoek zijn naar nieuwe dingen en zich willen verwennen. Ik heb net een toekomstige bruid aan schoenen geholpen, mensen gaan weer naar feestjes en zelfs de mannen die we drie seizoenen niet hebben gezien zitten nu door hun schoenen heen dus het was een vruchtbare maand.”