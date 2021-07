Per ongeluk geactiveerde stuwraketten brengen Internationaal Ruimtestation tijdelijk uit evenwicht

Module Nauka (Russisch voor "wetenschap") was gisteravond om kwart voor zeven succesvol gekoppeld aan het ISS, toen de stuwraketten (zeg maar de motoren) van het ruimtetuig plots ontbrandden. Door dat ongeplande manoeuvre helde het ISS zowat 45 graden uit zijn normale positie. Om het euvel te herstellen, werden de motoren van de Zvezda-module waaraan Nauka was gekoppeld op hun beurt in werking gebracht. Na 47 minuten was het ruimtetuig weer juist georiënteerd.