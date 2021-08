Poetshulpen OCMW in Assenede moeten overstappen naar privésector: "Ook de klanten willen dat niet"

Ook de poetshulpen zelf zijn niet te spreken over de beslissing van de gemeente. "Wij moeten ook inleveren op verlofdagen, maaltijdcheques en onze verzekering voor hospitalisatie. Dat is voor niemand prettig", zegt poetshulp Véronique.

Al gaat het voor poetshulpen ook niet alleen over hun eigen voordelen. "Wij zijn ook de vertrouwenspersonen voor de klanten, waar wij al veel jaren naartoe komen, en we willen dat ook zo houden. Ik weet niet hoe het nu gaat uitdraaien, maar ik zie het niet echt positief in", klinkt het nog bij Véronique.