Puppy's geboren tijdens lockdown kampen met verlatingsangst: "Hebben niet geleerd om alleen te blijven"

Het viel op: tijdens de lockdown haalden veel mensen een puppy in huis, voor het sociaal contact of omdat het kon wegens tijd zat. Nu er meer en meer versoepelingen zijn, en we dichter bij een normaal leven komen, worden enkele gevolgen zichtbaar. Hondjes krijgen te maken met verlatingsangst omdat hun baasjes vaker hun kot verlaten.

"We gaan dat vaker zien, omdat er een verandering in de routine komt nu meer mensen terug buitenshuis gaan werken", zegt dierengedragstherapeute Sara Scharlaekens op Radio 2 Antwerpen. "Puppy's hebben niet geleerd om alleen te blijven. Honden krijgen dan stress en dat is natuurlijk niet goed."