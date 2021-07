Recordaantal verkeersboetes voor chauffeurs: "Ook De Lijn moet zich aan de verkeersregels houden"

Van de 1.848 boetes in 2020 waren er 1.583 voor overdreven snelheid. Dat is 85 procent. Daarnaast is het aantal "overige overtredingen" bijna verdubbeld. Alleen het aantal overtredingen voor door het rode licht te rijden is lichtjes gedaald. De chauffeurs kregen daar in 2019 74 boetes voor. In 2020 waren dat er nog 57.