Revolutie in champagneteelt: 100 jaar oude regel geschrapt, wijnstokken mogen verder uit elkaar staan

In de huidige wijngaarden waar de rijen wijnstokken minder tussenruimte hebben en de wijnstokken dichter op elkaar staan, is mechanisatie moeilijk omdat de machines voor het snoeien, bemesten en oogsten maar moeilijk in de smalle tussenruimtes kunnen manoeuvreren.

Volgens de studie zijn de hogere, grotere wijnstokken ook beter bestand tegen ziektes en tegen de wisselvalligheden van het weer. Ze hebben "minder bladeren en dus minder kans om ziektes te krijgen en ze door te geven - in een context van klimaatverandering. Het onderhoud van de bodem is ook makkelijker", zei Arnaud Descote, de voorzitter van het CIVC.

"Ze weerstaan ook beter aan de droogte en vragen minder productiemiddelen", benadrukte Vincent Legras, een wijnboer die sinds 2007 experimenteert met bredere tussenruimtes in een wijngaard van een 3.000 vierkante meter op de heuvels van Chouilly, in de buurt van Epernay. "Een overtuigend experiment", zo zei hij.

In de wijngaarden met bredere tussenruimtes staan zo'n 4.000 tot 6.000 wijnstokken per hectare, tegenover zo'n 8.000 in de 'smalle' wijngaarden. De hogere wijnstokken zouden wel een hogere opbrengst geven maar toch wordt verwacht dat de opbrengst zo'n 20 procent lager zou liggen.

Daar staat tegenover dat uit de experimenten gebleken is dat de ruimere wijngaarden tot 12.400 kilogram per hectare kunnen produceren, wat het gemiddelde is dat is vastgelegd door de appellation tussen 2007 en 2019 om aan de wereldwijde vraag te kunnen voldoen.