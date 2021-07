"It's a no for me": na 17 jaar stopt talentenjacht "The X-Factor", van bedenker en gevreesd jurylid Simon Cowell

"The X Factor" kwam voor het eerst op de Britse televisie in 2004. Het moest een nog meer succesvolle talentenjacht worden dan voorloper "Pop Idol", in ons land uitgezonden bij VTM als "Idool". Het legde ook de basis voor "The Voice", de talentenjacht bedacht door John de Mol die momenteel erg succesvol is in verschillende landen.

De titel "The X Factor" verwijst naar het haast ondefinieerbare "iets" waarover een artiest moet beschikken om een echte ster te kunnen worden. Het mysterieuze vleugje dat het verschil maakt tussen de grote doorbraak en niet-professionele zangers. De formule voor het programma komt uit de koker van Simon Cowell, eerder jurylid in "Pop Idol" en op dat moment al jaren actief als platenbaas. Een man dus met een neus voor muzikaal talent, die weet hoe de televisiewereld in elkaar zit.

Cowell bedenkt en maakt het programma niet alleen, hij is ook een meer dan opmerkelijk jurylid in zo goed als alle seizoenen van de reeks. De norse Brit wordt zo ook zelf een televisiepersoonlijkheid. Hij werkt momenteel voor ITV aan een nieuw muziekaal spelprogramma, "Walk the line".

Televisiekijkers leren Cowell kennen als het stereotiepe "strenge jurylid" met het hart op de tong. Hij boort kandidaten met de nodige branie de grond in. Zijn harde maar korte analyse wanneer hij een deelnemer maar niets vindt, klinkt: "It's a no for me". Ook zijn medejuryleden neemt hij geregeld op de korrel. Maar als Cowell enthousiast is over iemand op het podium, dan is hij meteen laaiend enthousiast.