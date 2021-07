Ophef in Hollywood: actrice Scarlett Johansson klaagt Disney aan: "Loonverlies door streamingrelease "Black Widow""

"Black Widow" is de eerste film over het gelijknamige personage dat Johansson al enkele jaren vertolkt in verschillende films die zich afspelen in het fictieve Marvel Universe. De film kwam op 9 juli uit in de VS, en dat tegelijk in de bioscopen en via streamingdienst Disney+.

Actrice Scarlett Johansson is hier niet mee opgezet en heeft een klacht ingediend. De actrice beweert dat zij door deze dubbele release inkomsten is misgelopen, omdat haar loon grotendeels bepaald zou worden door de ticketverkoop in de bioscopen.

In haar contract is sprake van een zogenoemde "theatrical release": een filmlancering in de bioscoop dus. Maar Disney beweert dat het contract met Johansson niet is geschonden en dat haar klacht ongegrond is.