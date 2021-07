Schade aan kade van het veer van Meeswijk groot: nieuwe damwand nodig

Duikers hebben vanmorgen ook onder water een controle gedaan. En wat gevreesd werd, blijkt inderdaad het geval te zijn: de darmwand is erg beschadigd. Minister van mobiliteit Lydia Peeters: "De damwand is helemaal plat gebogen en er ligt nog veel puin rond. "

Als de damwand nog intact was geweest, was er een tijdelijke oplossing mogelijk geweest, vervolgt de minister. "Dan had men een tijdelijke helling of een tijdelijk terras kunnen maken, maar dat is nu dus niet het geval."

Wat de precieze timing wordt voor deze herstellingswerken is nog niet duidelijk. Het autoveer zal alleszins een hele tijd niet kunnen varen. De drie fietsveren op de grensmaas, in Uikhoven, Rotem en Ophoven, varen sinds gisteren wél weer.