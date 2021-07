Elke traan, spier of zweetdruppel in beeld tijdens Olympische Spelen: nooit eerder was kwaliteit sportfotografie beter

"Elke fotograaf benadert een foto anders", zegt Jacobs, die al prijzen heeft gewonnen dankzij zijn foto's van atlete Nafi Thiam. Zelf is hij fan van de "slow shutter". Door de trage sluitersnelheid wordt de foto minder scherp.

"Zo kun je een beetje beweging in beeld vastleggen en meer dynamiek tonen", zegt Jacobs. "We proberen een object scherp te hebben. Meestal is dat het gezicht zodat mensen weten over wie het gaat. Wel worden die foto's iets minder gebruikt door bijvoorbeeld de media, dus we moeten ook sowieso de scherpe foto's maken. Maar door te spelen met foto's houden we het fotografisch interessant voor ons en kunnen we onze artistieke vrijheid de vrije loop gaan."