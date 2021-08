Tele-Onthaal zoekt nieuwe vrijwilligers: "Luisterend oor en inlevingsvermogen is voldoende"

Sinds de start van de coronacrisis is het aantal oproepen bij Tele-Onthaal West-Vlaanderen historisch hoog. Daarom gaat de vzw op zoek naar nieuwe vrijwilligers. "Vorig jaar waren er meer dan 32.000 oproepen waarbij mensen via de telefoon en chat een beroep doen op ons", zegt directeur Leen Devlieghere. "De chatoproepen stegen met 25 procent en de telefoontjes met 13 procent. Nu zijn we een jaar later en het aantal oproepen blijft zo hoog. Om aan iedereen een luisterend oor te bieden en vooraleer we onze chatwerking verder kunnen uitbreiden, hebben we echt nieuwe vrijwilligers nodig."

De medewerkers hebben geen specifieke opleiding of achtergrond nodig, maar een luisterend oor en inlevingsvermogen is voldoende, zegt Devlieghere. "Ook flexibiliteit is belangrijk want eigenlijk wordt het pas druk wanneer andere hulpverlening stopt. We werken 24/7 aan de telefoon en onze chatwerking is vooral 's avonds, maar we plannen de vrijwilligers zo goed mogelijk in volgens hun eigen persoonlijke agenda."

Momenteel werken er 140 vrijwilligers bij Tele-onthaal West-Vlaanderen. "Ik hoop dat we de kaap van 150 binnenkort kunnen overschrijden", aldus Devlieghere. Alle vrijwilligers krijgen eerst een opleiding van een aantal maanden. "Dat is uiteraard op een ritme dat haalbaar is met een gezin of ander werk. De opleiding kan ook van thuis uit, maar we merken toch dat de vrijwilligers in opleiding het groepsgebeuren belangrijk vinden."