Tentenbouwer Gunther Willems uit Lommel slaakt noodkreet: "Festivalstop is onze doodsteek"

Sinds het begin van de coronapandemie stond tentenbouwer Gunter Willems zo goed als volledig stil. Toen de regering aanvankelijk aankondigde dat het festivalseizoen deze zomer wel kon doorgaan, had hij kosten noch moeite gespaard. Zo nam hij extra personeel aan en investeerde hij fors in materiaal. Willems rekende erop dat hij zo'n omzet van 5 miljoen euro zou maken. Met grote events als Pukkelpop, Tomorrowland, Dance Valley, Paaspop, en internationaal in Saga Festival Roemenië, Open Air Polen, Boomtown UK, EDC Mexico en Las Vegas had hij helemaal niets te vrezen. Dacht hij.



Toch werd zijn ergste nachtmerrie werkelijkheid toen duidelijk werd dat Pukkelpop toch niet zou doorgaan. In Nederland werd tegelijkertijd een volledige festivalstop aangekondigd. "Twee maanden geleden zag het er rooskleurig uit. Nu maak ik bijna 2 miljoen euro verlies. En nu?"