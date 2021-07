Twee doden bij een aanval op een olietanker voor de kust van Oman

Volgens Zodiac Maritime, een Britse onderneming waarvoor de tanker vaart, wordt een onderzoek ingesteld naar de gebeurtenissen. De tanker zou intussen op weg zijn naar een veilige haven, onder begeleiding van een Amerikaans marineschip.

De tanker was op weg van de Tanzaniaanse havenstad Dar es Salaam naar de Verenigde Arabische Emiraten en was niet geladen.

Rederij Zodiac Maritime is in handen van een Israëlische oliemagnaat. Israël wijst alvast met een beschuldigende vinger in de richting van Iran. In het recente verleden hebben zowel de VS en Israël Iran ervan beschuldigd handelschepen in de buurt van de Perzische Golf aan te vallen. De aanhoudende spanningen tussen Iran, de VS en Israël hebben te maken met het akkoord over het Iraanse kernprogramma dat door de Amerikaanse oud-president Donald Trump is afgeschoten.