Wat met de af te breken huizen in de vallei van de Vesder? "Heropbouwen op zelfde plek geen goede oplossing"

In veel Ardense valleien is vaak veel gebouwd langs de rivieren: dorpen maar ook infrastructuur en bedrijven. "Er moet worden nagedacht over het water, de natuur, het milieu, maar ook over huisvesting, economie en grondbeleid", vindt Vloebergh. "Dit is een complexe opgave die zich niet alleen tot de dorpen zelf beperkt, maar tot heel de vallei.

Volgens Vloebergh moet er op twee sporen worden gewerkt bij de wederopbouw. "Uiteraard moet er voor het acute probleem een oplossing op korte termijn komen, in een soort crisisbeheer. Daarnaast is het superbelangrijk om op lange termijn een heel proces op gang te brengen." Vloebergh heeft het hier over een termijn van 10 à 15 jaar.

In mensentaal betekent dit dat er wellicht een soort noodwoningen moeten komen voor wie zijn huis is verloren, terwijl er op lange termijn een structurele oplossing moet komen voor de ruimtelijke planning in heel de vallei. "Eigenlijk moet je dit goed analyseren en de wederopbouw zien als een kans voor de toekomst van heel die vallei, voor heel de maatschappij daar", zegt Guy Vloebergh. Dat daarbij rekening moet worden gehouden met de overstromingsrisico's in de toekomst lijkt nogal evident.