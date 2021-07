"We moeten de vreselijke overstromingen aangrijpen om een grondige mentaliteitsverandering te veroorzaken"

In de landen die nu getroffen zijn door de overstromingen is er op dit ogenblik misschien wel aandacht voor de problematiek, maar wereldwijd voelt Ovinck nog te weinig gehoor, en dat vindt hij schokkend. "Wat voor campagne hebben we nodig voor het besef echt anders wordt. Je hoort wel eens Never waste a good crisis, maar met al die overstromingen in korte tijd blijft de aandacht minimaal. We horen de wekker wel, maar drukken nog eens op snooze."

"En toch is het vijf over twaalf, er zijn teveel slachtoffers, er is teveel schade. Maar als we gaan investeren in de toekomst, dan levert dat veel op. Uit de projecten die we doen, en ook uit de analyses van wetenschappers blijkt dat als je nu een euro besteedt aan die weerbaarheid, dan levert je dat zeven, acht, soms meer dan tien euro op. Dat is dus niet alleen in het belang van de individuele veiligheid van de mensen, het is niet alleen goed voor de biodiversiteit en de natuurlijk, maar het is ook goed voor de economie."