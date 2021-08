Zichem bestrijdt vissterfte met beluchtingsinstallatie

De beluchtingsinstallatie is een van de acties, maar er zullen er nog volgen. “Er komen nog beluchtingsinstallaties vanuit de Vlaamse Waterweg”, zegt Claes. “Die massale vissterfte moet zoveel mogelijk voorkomen worden. We moeten de handen in elkaar slaan om nog te redden wat er te redden valt.” Intussen zijn ook in Diest beluchters geplaatst op enkele plaatsen. Dat is onder meer het geval in deelgemeente Schaffen aan de rand van het natuurgebied het Webbekoms Broek en ook aan de Kaai, in het centrum van Diest.