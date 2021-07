Britse premier Boris Johnson en zijn vrouw Carrie zijn zwanger van tweede kindje

"Vruchtbaarheidsproblemen, kunnen erg zwaar zijn voor veel mensen. Zeker als op platformen zoals Instagram alles altijd goed lijkt te gaan. Ik vond het heel troostend om te horen van mensen die ook een verlies te verwerken kregen, dus ik hoop dat ik ook anderen een klein beetje kan helpen door dit te delen."

Boris Johnson en Carrie trouwden in mei dit jaar in het geheim in de kathedraal van Westminster. Hun zoon Wilfred werd vorig jaar in april geboren.

Hoeveel kinderen Boris Johnson in het totaal heeft wil hij niet zeggen. Met zijn ex-vrouw Marina Wheeler heeft hij vier kinderen en hij heeft ook dochter samen met een kunstconsulente.