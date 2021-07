Coronablog - Opnieuw meer ziekenhuisopnames, aantal besmettingen daalt wel weer

China's ergste uitbraak van coronabesmettingen in maanden heeft zich naar twee andere delen van het land verspreid, zo meldden lokale gezondheidsautoriteiten zaterdag. Het gaat om 55 nieuwe besmettingen in de provincie Fujian en de regio Chongqing, waar 31 miljoen mensen wonen. Eerder werden in vier andere provincies en in hoofdstad Peking al uitbraken van de deltavariant gemeld.

Het land neemt geen halve maatregelen om de uitbraken in de kiem te smoren. In Nanjing, waar sinds 20 juli meer dan 200 besmettingen zijn vastgesteld, zijn alle toeristische attracties en culturele locaties zaterdag gesloten. Bovendien heeft de stad in de afgelopen week alle 9,2 miljoen inwoners twee keer getest.

In de provincie Jiangsu zitten honderdduizenden mensen in lockdown. De 1,5 miljoen inwoners van toeristenstad Zhangjiajie, in de provincie Hunan, zijn sinds vgisteren in lockdown nadat duidelijk was geworden dat enkele besmette personen een theatervoorstelling hadden bijgewoond. In het Changping-district van Peking, waar twee lokaal overgedragen besmettingen zijn vastgesteld, gingen donderdag 41.000 mensen in lockdown. Het gaat om de eerste besmettingen in de hoofdstad in zes maanden.

China heeft sinds de uitbraak van de coronapandemie officieel 92.930 besmettingen en 4.636 doden geregistreerd. Volgens de Nationale Gezondheidscommissie zijn tot nu toe in het hele land meer dan 1,6 miljard vaccinaties toegediend. China streeft ernaar dat 80 procent van de bevolking tegen het einde van het jaar volledig is gevaccineerd.