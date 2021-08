Van zijn eerste kus tot zijn eerste festival: de zomers van premier Alexander De Croo (Open VLD) in vijf liedjes

"Vanaf mijn 8 jaar stuurden mijn ouders me op kamp, in Frankrijk, met enkel en alleen andere Franse kinderen. In het begin was dat hard. Mijn mama reed met mij naar ergens in de buurt van Parijs, dropte mij daar bij een groep Franse kinderen en vertrok nog voor ik het goed doorhad, omdat ze wist dat ik moeite had met afscheid nemen. Drie weken spendeerde ik daar dan."

"Ik deed er trektochten door de bergen of kajakkampen, waar ik de enige Vlaming was. De kinderen noemden me 'Le petit Belge', of 'Le Flamand rose', wat een flamenco betekende. Ze lachten wat met mij, maar ik heb er heel goed Frans geleerd. Op het einde van zo'n kamp droomde ik in het Frans. En dat ik ook heel wat woordenschat leerde die mijn ouders niet echt wilden, dat moesten ze er maar bijnemen."