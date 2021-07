Winkeldieven geklist met 22 flessen sterkedrank en 19 zakjes pistachenoten in Kampenhout

De diefstal vond gisteren in de late middag plaats in de Aldi van de Kampenhoutse deelgemeente Berg in de Kutsegemstraat. De drie hadden hun rugzakken gevuld met flessen sterkedrank en zakjes pistachenootjes en zetten het vervolgens op een lopen. “Iemand van het winkelpersoneel is hen nog achterna gegaan”, vertelt korpschef Filip Van Steenbergen. “Er stond echter een vluchtvoertuig staan en zijn daarmee weggereden.

Via het ANPR-systeem werd echter snel opgemerkt dat het voertuig de camera was gepasseerd in de Mechelsesteenweg waar ook een Aldi gelegen is. “En daar op de parking hebben we dat voertuig met Franse nummerplaat kunnen onderscheppen met drie inzittenden. Mogelijk wilden ze daar nog een slag slaan. We troffen ook drie rugzakken aan waarin de gestolen goederen zaten. De betrokkenen zijn van hun vrijheid beroofd en zullen vandaag voor de onderzoeksrechter in Brussel voorgeleid worden.”



De buit bedraagt 22 flessen sterkedrank en 19 zakjes met pistachenoten. “Dat laatste klinkt wat ‘onnozel’ maar het is een gekende problematiek bij vooral de grootwarenhuizen Aldi en Lidl dat die pistachenootjes – die redelijk duur zijn – worden gestolen. Er zal dan ook met het onderzoek dat is opgestart bekeken worden of er een link te leggen is met andere soortgelijke diefstallen."

"Er zijn in onze zone recent diefstallen gebeurd die in aanmerking kunnen komen maar ook in de ruime omgeving. De gestolen hoeveelheden bleken telkens redelijk aanzienlijk te zijn, dus dat zal zeker niet voor eigen gebruik zijn. Die pistachenoten hebben een zekere doorverkoopwaarde. Het gaat om een fenomeen dat al langer de kop opsteekt en dat zeker niet onbekend bij de grootwarenhuizen.”