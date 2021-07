BEKIJK - Drieduizend personen gaan uit de bol op testevenement Boer Zoekt Bier in Diepenbeek

Het festival Boer Zoekt Bier geldt als officieel testevenement. Mensen die een ticket hadden gekocht, moesten beschikken over een Covid Safe Ticket, waarmee ze konden aantonen dat ze volledig gevaccineerd waren of recent een PCR-test hadden ondergaan of een herstelcertificaat hadden. Mensen die geen geldig Covid Safe Ticket hadden, konden zich aan de ingang laten testen via een snelle antigeentest.

Aan de Fuifbunker werd speciaal voor het festival een testdorp opgericht en daar zijn vijf- tot zeshonderd testen afgenomen. Op de festivalweide kon gedanst, gedronken en geknuffeld worden. Een mondmasker was niet verplicht, maar sommige festivalgangers bleven het toch aanhouden.

Volgens burgemeester Kriekels is het testevent perfect verlopen. "Niets dan gelukkige gezichten hier op het terrein. We verwachten ook geen problemen of moeilijkheden, want negentig procent van de aanwezigen hier zijn kennissen van de organisatoren van het festival," aldus de Diepenbeekse burgemeester.