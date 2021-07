Derde zaterdag op rij protest tegen coronapas in Frankrijk: gele hesjes onder nieuwe gedaante?

Moet president Macron vrezen voor een terugkeer van het massale straatprotest zoals in 2018, met de gele hesjes? Ja, maar. Er lijkt op dit ogenblik toch minder publieke steun voor de betogers. Terwijl de meerderheid van de Fransen in 2018 sympathie had voor de gele hesjes, blijkt uit de meest recente opniepeiling dat de 'anti-coronapasbetogingen' de steun krijgen van vier op de tien Fransen. Dat is veel, maar het is niet de meerderheid van de bevolking. Bovendien zou het protest kunnen uitdoven na 9 augustus. Dat is immers de dag waarop de verstrenging van kracht wordt. Bovendien is augustus voor veel Fransen dé vakantiemaand bij uitstek.