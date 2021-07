BEKIJK - Getroffen inwoners van Vesdervallei zoeken koortsachtig nieuwe woning, terwijl huurprijzen stijgen

In de zwaar getroffen overstromingsgebieden in Luik zal het nog maanden duren voor veel huizen langs de Vesder weer bewoonbaar zijn. Mensen wonen vaak voor korte tijd bij familie of vrienden, maar zoeken naar oplossingen voor langere tijd. De vastgoedsector wordt er dan ook overstelpt met vragen van getroffen inwoners, maar het aanbod is heel beperkt, zoals je in bovenstaande reportage kan bekijken.