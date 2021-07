Limburgse gemeenten ruimen Maasoevers op na noodweer: "Geen maat op wat achterbleef, van bierkratten tot botervlootjes"

Onder meer in Maaseik en Lanaken starten vrijwilligers vandaag met het opruimen van de oevers van de Maas. Nu het water stilaan is weggetrokken, wordt duidelijk wat er is achtergebleven, nadat de rivier twee weken geleden buiten haar oevers trad.

"Het gaat van hout, tot bierkratten en botervlootjes", vertelt de burgemeester van Lanaken, Marino Keulen (Open VLD). "Eigenlijk alles wat in een koelkast past. We gaan dat opruimen met 230 mensen, allen vrijwilligers, vaak uit de regio. Het gebeurt nu pas, en dat is heel bewust, zodat het opruimen op een veilige manier kan gebeuren. Het slib en de modder die is achtergebleven moest eerst wat uitharden, zodat mensen niet zouden uitglijden en in het water zouden vallen."

Ook in Maaseik zal er opgeruimd worden. "Op sommige plaatsen zal dat nog moeilijk zijn, omdat het water hier nog hoog staat en de oevers vrij steil zijn", zegt burgemeester Johan Tollenaere (Open VLD) in "De ochtend" op Radio 1.