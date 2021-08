Europa overstroomt, zindert en gaat in vlammen op: hoe ons continent onder de klimaatverandering kreunt

In België beleefden we twee weken geleden nooit geziene overstromingen in het oosten van het land. Onlangs stonden dan weer delen van Knokke en Nieuwpoort blank. Ook in het buitenland was er wateroverlast, onder meer in Duitsland en Oostenrijk. Ook Zwitserland kreeg zijn deel, met hoge waterstanden in meren en rivieren. Het meer van Neuchâtel steeg 12 centimeter in 24 uur tijd - wat zo goed als ongezien is - en het waterpeil stond historisch hoog.

Onlangs liep overigens ook de metro in Londen onder water. Ook enkele ziekenhuizen en covid-testcentra werden getroffen. Burgemeester Sadiq Kahn zei daarover dat Londen nu mee in de frontlinie staat van de klimaatcrisis.