Burenruzie escaleert in Scherpenheuvel: man afgevoerd met snijwonde, een verdachte opgepakt 

Het incident deed zich voor rond 0.30 uur in een appartementsgebouw langs de Ernest Claesstraat in deelgemeente Zichem. De omstandigheden zijn nog onduidelijk maar twee bewoners gingen er - niet voor het eerst - in de clinch. Een van de twee mannen liep daarbij een ernstige snijwonde op in de borstkas. "Het onderzoek zal moeten uitwijzen wie van beide de grote agressor was en of die wonde met een mes of een ander voorwerp werd toegebracht", zegt woordvoerster Sarah Callewaert van het Leuvense parket.

Het slachtoffer (50) moest door de brandweer langs de buitenzijde via de ladderwagen geëvacueerd worden uit het appartementsgebouw en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. "Hij heeft intussen het ziekenhuis mogen verlaten en zal nu verhoord worden", aldus Callewaert.



Een 33-jarige man die ervan verdacht wordt dat hij de snijwonde heeft aangebracht, werd door de politie in de boeien geslagen. Hij is intussen al verhoord.



Het labo en een wetsdokter stapten op last van het parket Leuven ter plekke af. Er loopt een gerechtelijk onderzoek. De onderzoeksrechter zal later vandaag beslissen of de verdachte aangehouden blijft.