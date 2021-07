Zangeres KT Tunstall schort tour op door gehoorproblemen: "Had ik maar beter voor mijn oren gezorgd"

Ze merkte tien jaar geleden dat ze leed aan gehoorverlies in haar linkeroor, maar tijdens een concertenreeks in 2018 werd ze volledig doof in dat oor. Daarnaast heeft ze last van tinnitus, dat is een constant fluitend of zoemend geluid.

"In het begin was dat heel deprimerend", zegt Tunstall aan de Britse openbare omroep BBC. "Ik wilde me gewoon in een bolletje rollen en niet meer uit mijn bed komen. Maar ik heb ermee leren leven. Het heeft me geleerd dankbaar te zijn voor wat ik wel heb, zoals onder andere mijn andere oor."