Songfestivalwinnaar Måneskin niet op Lokerse Feesten na blessure drummer

Måneskin is enorm populair in ons land. Ze scoorden een hit met hun songfestivalnummer "Zitti e buoni" en ook andere nummers vallen in de smaak. Deze week leidt de groep bijvoorbeeld De Afrekening van Studio Brussel met twee nummers, "I wanna be your slave" en "Zitti e buoni", dat is ongezien.



In de Ultratop 50 Singles staan de Italianen met drie nummers: "Beggin'" op nummer 4, "I wanna be your slave" op 17 en "Zitti e buoni" op nummer 28.