Betogers eisen onderzoek naar inheemse internaten in Canada

De afgelopen 165 jaar, tot in 1996, werden ongeveer 150.000 inheemse kinderen door de scholen gedwongen gescheiden van hun families, Daar moesten ze zich aanpassen aan de cultuur van de latere en nieuwe bewoners van Canada, terwijl ze geïsoleerd werden van hun eigen familie, taal en cultuur. Daarbij werden ze slachtoffer van ondervoeding en fysiek en zelfs seksueel misbruik.

"Inheemse volkeren hebben waarheid en gerechtigheid nodig", schreef parlementslid Mumilaaq Qaqqaq op Instagram. "Dat betekent een speciale aanklager en een volledig gefinancierd onafhankelijk onderzoek, met internationale waarnemers, naar de misdaden van Canada tegen inheemse volkeren." Ze riep premier Justin Trudeau en minister van Justitie David Lametti op "te stoppen met het verzinnen van excuses" en te beginnen met een onderzoek.



Demonstranten verzamelden zich bij het Canadese parlementsgebouw in Ottawa na een oproep van twee parlementsleden van de linkse Nieuwe Democratische Partij (NDP). De partij had begin juli Trudeau al gevraagd een speciale aanklager aan te stellen en een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de scholen. "Mensen zijn geschokt door het aantal graven dat is gevonden. Dit zijn geen ongelukken, dit zijn geen tragedies, ze vertegenwoordigen een beleid dat ging over de vernietiging van een volk", vertelde NDP-parlementslid Charlie Angus.



Sinds mei zijn er meer dan duizend anonieme graven gevonden in de buurt van voormalige inheemse internaten. Duizenden kinderen stierven op de scholen door ziekte en verwaarlozing en een onderzoekscommissie concludeerde eerder dat toenmalige Canadese regeringen betrokken zouden zijn geweest bij wat "culturele genocide" wordt genoemd.