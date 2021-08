Collectieve coronapremie krijgt kritiek van bedrijfsleiders: "Cash gaat niet naar het hart"

Om dat mogelijk te maken moet de regering dan wel het fiscaal en RSZ-vrije bedrag om werknemers te belonen verhogen van 40 naar 250 euro per persoon per jaar. "We mogen nu niet op individuele basis onze waardering uiten met een fysiek cadeau, tenzij we er sociale lasten op betalen. Maar dan is het een vergiftigd geschenk, want dan betaalt de medewerker er ook belastingen op. Dan ga je helemaal die intentie teniet doen."