Coronavirus doorstreepte deze zomer al 73 kampen van jeugdbewegingen

"Elke groep moet voor zichzelf uitmaken of ze hun leden op voorhand testen, maar wij wilden ons kamp koste wat het kost laten doorgaan", legt groepsleider Daan Van Caesbroeck uit. De kinderen en ouders betalen niets voor de test, de lokale Chiro betaalt alles. "We hebben meer dan 1.000 euro moeten investeren in de testen. Het was al een mager jaar. We hebben niet veel inkomsten gehad, maar we hebben het er wel voor over als hierdoor ons kamp kan doorgaan."