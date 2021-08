Vlaams minister van Omgeving Demir (N-VA) roept lokale besturen op niet langer in overstromingsgevoelig gebied te bouwen

300 nieuwe sociale woningen zouden er komen in een gebied dat gevoelig is voor overstromingen in Meise, maar na het noodweer dat ons land recent heeft getroffen, beslist de gemeente dat die er niet op die plek zullen komen. "Ik heb zelf met mijn voeten in de smurrie gezeten en tot aan mijn knieën in het water", vertelt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) aan VRT NWS.

"Het zou ongehoord zijn hier nog te bouwen. Dat is voor miserie zorgen. We moeten denken aan de toekomst, nu kan het nog. De sociale woningen moeten er zeker komen, maar we gaan ze spreiden en we gaan ze elders moeten zoeken."