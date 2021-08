"Pfizer en Moderna verhogen hun prijzen voor vaccins in Europese Unie": Financial Times kon contracten inkijken

Volgens de Britse krant Financial Times zou Europa de toekomstige leveringen willen veilig stellen. Er is namelijk veel vraag naar de mRNA-vaccins van BioNTech-Pfizer en van Moderna. In Europa en de rijkere landen zijn ze marktleider. Nu er her en der sprake is van een derde dosis, kan de vraag nog toenemen.

Goedkopere alternatieven, zoals de vaccins van AstraZeneca en Johnson&Johnson, zijn minder aantrekkelijk geworden, omdat er de afgelopen tijd vragen rezen over weinig voorkomende, maar ernstige bijwerkingen. Daarom zouden de Europese Commissie én de lidstaten hebben ingestemd met de prijsverhoging. Het nieuwe contract zou goed zijn voor 2,1 miljard leveringen, tot 2023.