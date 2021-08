Honderden zakken vol afval bij mekaar geraapt tijdens grote opruimactie langs de Maas

In de natuurgebieden en weilanden die overstroomd zijn is heel wat vuilnis achtergebleven. Honderden vrijwilligers hebben het kleine afval afgelopen weekend opgeruimd. Ook in de buurt van de Wissen in Stokkem waren ze met tientallen aan de slag, en ze zijn al goed gevorderd, zegt vrijwilliger Marc Stevens: "We hebben zaterdag en zondagvoormiddag een dikke kilometer gedaan. En vanmiddag nog wat en volgend weekend doen we de rest. "

Die vrijwilligers komen niet alleen van het Maasland, er waren er ook van Mechelen, Oud-Heverlee en Roeselare. En bij hen hoor je dat ze geregeld in het Maasland komen fietsen. Ze vinden het er heel mooi en willen dat zo helpen houden.