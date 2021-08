Honderdjarige gewezen bewaker van nazikamp moet 75 jaar na datum voor de rechter verschijnen

In Duitsland zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk oud-kampbewakers vervolgd. De Duitse autoriteiten zien meer kans om nazimisdadigers te berechten sinds de veroordeling van John Demjanjuk in 2011. Tot deze uitspraak gingen ze ervan uit dat voor de nazimisdaden individuele schuld vast moest staan. De inmiddels overleden Demjanjuk kreeg een celstraf wegens medeplichtigheid aan moord op duizenden Joden. Hij was kampbewaarder in het vernietigingskamp van Sobibór, in het huidige Polen.