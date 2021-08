Klimaatjongeren plannen nieuwe betoging op 10 oktober: "Na coronacrisis moet klimaatcrisis opnieuw prioriteit worden" 

Ondertussen hield de coronacrisis klimaatactivist Greta Thunberg niet tegen om haar schoolstakingen verder te zetten. "School strike week 154. Even though it's summer holiday we keep protesting on Fridays", staat er deze week op haar Instagramprofiel te lezen. Ook op vrijdagen tijdens de zomervakantie, haalt de Zweedse haar protestbordje boven. Na 10 oktober zullen de Belgische klimaatjongeren waarschijnlijk ook opnieuw op vrijdagen betogen.