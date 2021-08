BEKIJK: Laatste dag Werchter Parklife: headbangen op een vierkante meter

In Werchter is de laatste editie van Werchter Parklife aan de gang. Een speciale editie van het muziekfestival, waar de hele maand juli telkens 2.500 mensen in een bubbel een concert konden meemaken. Er traden vooral Belgische bands op. Vandaag zijn dat onder meer Equal Idiots en Black Box Revelation. Met 63.000 verkochte tickets zijn de organisatoren tevreden, maar voor volgend jaar kijken ze toch uit naar een echt festival.