We beleefden natste julimaand in 40 jaar, wanneer komt er verbetering? 

Je hebt het ongetwijfeld zelf al gemerkt: juli 2021 was een heel sombere maand. Dat blijkt nu ook de officiële maandcijfers van het KMI voor Ukkel. De zon scheen in totaal amper 170 uur en 9 minuten, tegenover ruim 203 uur normaal. De voorbije maanden juni, mei en zelfs april waren zonniger.

Juli verliep ook heel nat, ook dat hoeven we je niet te vertellen. De pluviometer strandde in Ukkel op 166,5 millimeter, meer dan dubbel zoveel als normaal (76,9 mm). Juli 2021 komt daarmee op plaats 5 qua natste julimaanden ooit, en het is de natste sinds 1980. Het absolute record blijft evenwel staan op 1942. Tussen 10 en 20 juli regende het zoveel dat er bijna een 'record' in zat; alleen in 1962 was het nog natter tijdens deze tiendaagse.

De waarden schommelden lokaal heel erg de voorbije maand, schetst Verbruggen: "Op bepaalde plaatsen in de provincie Luik viel die 167 liter water per vierkante meter zelfs op één dag op die 14e juli. De hoogste waargenomen neerslag was in Hockai bij Stavelot, waar 179,0 mm viel op één dag." (tekst loopt door onder de foto)